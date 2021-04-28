Бруклин
НБА
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#Бруклин #НБА

«Бруклин» первым вышел в плей-офф НБА на Востоке

2 часа назад

«Бруклин» выиграл 116:103 у «Торонто», а «Бостон» и «Шарлотт» проиграли. После этих результатов «Бруклин» забронировал место в плей-офф НБА.

Клуб идет первым в таблице Восточной конференции с результатом 42-20. В тройке – «Филадельфия» (40-21) и «Милуоки» (38-23).

Теперь известны два участника плей-офф. Ранее место в нем обеспечила себе «Юта» из Западной конференции. Ее результат сейчас – 44-17.

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