В плей-ин НБА «Лейкерс» сыграют с «Голден Стэйт». Все пары плей-офф и плей-ин

В НБА завершился регулярный чемпионат.

В турнире плей-ин за выход в плей-офф в обоих конференциях сыграют по четыре команды.

Восток: «Бостон» – «Вашингтон» – победитель сыграет в плей-офф, проигравший – с победителем пары «Индиана» – «Шарлотт» за выход в плей-офф.

Запад: «Лейкерс» – «Голден Стэйт» – победитель сыграет в плей-офф, проигравший – с победителем пары «Мемфис» – «Сан-Антонио» за выход в плей-офф.

В плей-офф известны следующие пары.

Запад:

Восток:

Матчи плей-ин пройдут 18-21 мая, плей-офф стартует с 22 мая.