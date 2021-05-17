НБА
В плей-ин НБА «Лейкерс» сыграют с «Голден Стэйт». Все пары плей-офф и плей-ин
7 часов назад
В НБА завершился регулярный чемпионат.
В турнире плей-ин за выход в плей-офф в обоих конференциях сыграют по четыре команды.
- Восток: «Бостон» – «Вашингтон» – победитель сыграет в плей-офф, проигравший – с победителем пары «Индиана» – «Шарлотт» за выход в плей-офф.
- Запад: «Лейкерс» – «Голден Стэйт» – победитель сыграет в плей-офф, проигравший – с победителем пары «Мемфис» – «Сан-Антонио» за выход в плей-офф.
В плей-офф известны следующие пары.
Запад:
- «Клипперс» – «Даллас».
- «Денвер» – «Портленд».
- «Юта» сыграет с восьмой командой.
- «Финикс» – с победителем пары «Лейкерс» – «Голден Стэйт».
Восток:
- «Нью-Йорк» – «Атланта».
- «Милуоки» – «Майами».
- «Филадельфия» сыграет с восьмой командой.
- «Бруклин» – с победителем пары «Бостон» – «Вашингтон».
Матчи плей-ин пройдут 18-21 мая, плей-офф стартует с 22 мая.
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