НБА
Поделиться:
Комментарии:
0
#НБА

В плей-ин НБА «Лейкерс» сыграют с «Голден Стэйт». Все пары плей-офф и плей-ин

7 часов назад

В НБА завершился регулярный чемпионат.

В турнире плей-ин за выход в плей-офф в обоих конференциях сыграют по четыре команды.

В плей-офф известны следующие пары.

Запад:

Восток:

Матчи плей-ин пройдут 18-21 мая, плей-офф стартует с 22 мая.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
Команды НБА вышли в почти одинаковых формах. Отыграли так полматча и переоделись
Игрок НБА полез за мячом прямо под трибуны. И все увидели отсылку к «Оно» 🎈
Самый высокий игрок НБА почти забросил трехочковый. Засчитано два очка, а скамейка все равно отпраздновала
Игрок из НБА неудачно приземлился на ногу и уехал с площадки на инвалидном кресле
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#НБА