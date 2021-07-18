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#НБА #Милуоки (б) #Финикс

«Милуоки» победил «Финикс» в пятом матче серии финала НБА. Это третья победа подряд

5 часов назад

Счет пятого матча серии «Милуоки» и «Финикса» – 123:119. Вторую четверть «Милуоки» выиграл со счетом 43:24.

Самым результативным игроком матча стал Девин Букер из «Финикса». Он набрал 40 очков за матч. Теперь «Финикс» проигрывает в серии финала НБА со счетом 2:3.

Следующая игра между командами состоится 21 июля в 04:00 по Москве. Она может быть решающей – серия длится до четырех побед.

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Источник:
твиттер НБА
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