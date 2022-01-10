Томпсон сыграл в НБА впервые с июня 2019 года. Он набрал 17 очков

«Голден Стэйт» победил «Кливленд» (96:82) в матче НБА. Впервые с 14 июня 2019 года на площадку вышел Клэй Томпсон.

Все это время Томпсон восстанавливался после травмы. В дебютной игре сезона он набрал 17 очков. Томпсон реализовал три трехочковых броска и четыре двухочковых.

Ему 31 год. Томпсон играет в НБА с 2011 года. Он проводит в «Голден Стэйт» всю карьеру. Это трехкратный чемпион НБА.