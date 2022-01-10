Клэй Томпсон
НБА
Голден Стэйт Уорриорз
Томпсон сыграл в НБА впервые с июня 2019 года. Он набрал 17 очков
2 часа назад
«Голден Стэйт» победил «Кливленд» (96:82) в матче НБА. Впервые с 14 июня 2019 года на площадку вышел Клэй Томпсон.
Все это время Томпсон восстанавливался после травмы. В дебютной игре сезона он набрал 17 очков. Томпсон реализовал три трехочковых броска и четыре двухочковых.
Ему 31 год. Томпсон играет в НБА с 2011 года. Он проводит в «Голден Стэйт» всю карьеру. Это трехкратный чемпион НБА.
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые