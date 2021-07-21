Яннис выполнил обещание семилетней давности, выиграв НБА с «Милуоки». В 2014-м он заверил, что не уйдет без титула

«Милуоки» обыграл «Финикс» в финале плей-офф НБА (4:2 в серии) и впервые за 50 лет выиграл титул. Для Янниса Адетокумбо это первый титул НБА в карьере.

Он подписал контракт с «Милуоки» в 2013 году, когда ему было 18 лет. Других клубов в Северной Америке у него не было.

В июле 2014 года он написал твит, где пообещал остаться в «Милуоки» до чемпионства.

После победы в НБА семью годами позже пользователи соцсетей вспомнили об этом обещании.

Яннису 26. За карьеру в НБА он дважды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата (2019 и 2020), пять раз играл в матчах всех звезд (2017-2021), а также становился самым прогрессирующим игроком (2017).