Яннис Адетокумбо
НБА
Милуоки (б)
Поделиться:
Комментарии:
0
#Яннис Адетокумбо #НБА #Милуоки (б)

Яннис выполнил обещание семилетней давности, выиграв НБА с «Милуоки». В 2014-м он заверил, что не уйдет без титула

3 часа назад

«Милуоки» обыграл «Финикс» в финале плей-офф НБА (4:2 в серии) и впервые за 50 лет выиграл титул. Для Янниса Адетокумбо это первый титул НБА в карьере.

  • Он подписал контракт с «Милуоки» в 2013 году, когда ему было 18 лет. Других клубов в Северной Америке у него не было.
  • В июле 2014 года он написал твит, где пообещал остаться в «Милуоки» до чемпионства.
  • После победы в НБА семью годами позже пользователи соцсетей вспомнили об этом обещании.

Яннису 26. За карьеру в НБА он дважды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата (2019 и 2020), пять раз играл в матчах всех звезд (2017-2021), а также становился самым прогрессирующим игроком (2017).

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
твиттер Янниса
Еще по теме
Тест про чемпиона НБА из одного вопроса. Как правильно написать фамилию Янниса?
«Милуоки» подписал брата Янниса. Кумовство, не?
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Яннис Адетокумбо
#НБА
#Милуоки (б)