«Мемфис» победил в НБА с разницей в 73 очка. Это крупнейший разгром в истории лиги

Самым результативным игроком встречи стал Джарен Джексон-младший из «Мемфиса». Он набрал 27 очков.

«Мемфис» занимает пятое место в Западной конференции: у него 12 побед и 10 поражений. «Оклахома» идет 13-й: 6 побед и 16 поражений.