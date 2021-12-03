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«Мемфис» победил в НБА с разницей в 73 очка. Это крупнейший разгром в истории лиги
5 часов назад
«Мемфис» обыграл «Оклахому» в регулярном чемпионате НБА со счетом 152:79.
- «Мемфис» набрал за игру почти в два раза больше очков, чем «Оклахома». Впервые в истории НБА разница превысила 70 очков.
- Предыдущий рекорд держался с 1991 года. «Кливленд» тогда обыграл «Майами» с разницей 68 очков (148:80).
- «Оклахоме» также принадлежит другой антирекорд. В мае она проиграла «Индиане» дома с разницей в 57 очков (95:152) – это самое крупное домашнее поражение в истории лиги.
Самым результативным игроком встречи стал Джарен Джексон-младший из «Мемфиса». Он набрал 27 очков.
«Мемфис» занимает пятое место в Западной конференции: у него 12 побед и 10 поражений. «Оклахома» идет 13-й: 6 побед и 16 поражений.
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