НБА
Оклахома-Сити
Лос-Анджелес Лейкерс
«Лейкерс» проиграли «Оклахоме», упустив преимущество в 26 очков. Это первый такой случай в клубе за 25 лет
3 часа назад
«Лос-Анджелес Лейкерс» проиграли «Оклахома-Сити Тандер» в матче НБА (115:123).
- «Лейкерс» выиграли первую четверть 41:19, но проиграли все три оставшиеся: 37:31, 41:23, 26:20.
- «Лейкерс» вели по ходу матча в 26 очков, но потеряли преимущество. Это первый случай за 25 лет, когда они проиграли, ведя в счете в 25 и более очков.
- «Тандер» отыграли отставание в конце третьей четверти и повели 97:95.
- Для «Тандер» это крупнейший камбэк в истории. Прежде команда никогда не отыгрывала такое отставание. Также это первая победа в сезоне.
- Самым результативным игроком «Тандер» стал Шэй Гилджесс-Александер: 27 очков. Также он сделал девять подборов, пять ассистов.
- У «Лейкерс» самым результативным стал Энтони Дэвис: 30 очков. Рассел Уэстбрук сделал трипл-дабл: 20 очков, 13 ассистов и 14 подборов. Леброн Джеймс игру пропустил из-за травмы.
- «Лейкерс» занимают девятое место в таблице Западной конференции, «Тандер» идет последним.
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