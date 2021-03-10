Игрок «Майами» отстранен за оскорбление евреев. С ним даже порвала команда, в которую он инвестировал

2021-й для центрового «Майами» Майерса Ленарда складывается тяжело.

🆘 В январе – критика из-за того, что не вставал на колено перед игрой «Майами» во время гимна. Но Ленард так поступал и раньше.

🆘 В феврале – стало известно, что он не сыграет до конца сезона. Причина – травма плеча.

🆘 В марте – отстранение из клуба.

С отстранением все случилось быстро – не прошло и суток.

Из-за чего это произошло?

Хронология:

Ленард во время стрима видеоигры Call Of Duty много матерился, но еще и употребил слово kike, которое считается уничижительным обозначением людей еврейской национальности.

«Майами» узнал об инциденте и изучил видео.

НБА отреагировал банально: «Категорически осуждаем все формы разжигания вражды».

«Майами» убрал Ленарда из состава на неопределенный срок.

Сам игрок извинился, сказав, что не знал, что именно это слово обозначает.

Сестру центрового «Оклахомы» Эла Хорфорда это не убедило: «Если у нас снова закончится туалетная бумага, можно использовать майку Майерса Ленарда. Эти извинения – дерьмо». Она же раньше критиковала его за отказ преклонять колено.

Компьютерная компания ORIGIN PC заявила, что не будет спонсировать участие Ленарда в турнире по киберспорту.

Киберспортивный клуб Faze Clan прекратил с ним сотрудничество.

Он же инвестировал в Faze Clan?

Да, такое было. В Faze Clan Ленард вложился весной 2019 года, а летом объявил официально: