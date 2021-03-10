Игрок «Майами» отстранен за оскорбление евреев. С ним даже порвала команда, в которую он инвестировал
2021-й для центрового «Майами» Майерса Ленарда складывается тяжело.
🆘 В январе – критика из-за того, что не вставал на колено перед игрой «Майами» во время гимна. Но Ленард так поступал и раньше.
🆘 В феврале – стало известно, что он не сыграет до конца сезона. Причина – травма плеча.
🆘 В марте – отстранение из клуба.
С отстранением все случилось быстро – не прошло и суток.
Из-за чего это произошло?
Хронология:
- Ленард во время стрима видеоигры Call Of Duty много матерился, но еще и употребил слово kike, которое считается уничижительным обозначением людей еврейской национальности.
- «Майами» узнал об инциденте и изучил видео.
- НБА отреагировал банально: «Категорически осуждаем все формы разжигания вражды».
- «Майами» убрал Ленарда из состава на неопределенный срок.
- Сам игрок извинился, сказав, что не знал, что именно это слово обозначает.
- Сестру центрового «Оклахомы» Эла Хорфорда это не убедило: «Если у нас снова закончится туалетная бумага, можно использовать майку Майерса Ленарда. Эти извинения – дерьмо». Она же раньше критиковала его за отказ преклонять колено.
- Компьютерная компания ORIGIN PC заявила, что не будет спонсировать участие Ленарда в турнире по киберспорту.
- Киберспортивный клуб Faze Clan прекратил с ним сотрудничество.
Он же инвестировал в Faze Clan?
Да, такое было. В Faze Clan Ленард вложился весной 2019 года, а летом объявил официально:
«Это вера не только в организацию, но и в долгосрочный потенциал», – объяснил он, добавив, что всегда с удовольствием смотрел стримы команды.
Ходил в футболке Faze Clan, носил кроссовки с их упоминанием. Но после скандала клуб тут же отреагировал: не потерпит никакой дискриминации, так что сотрудничество прекращено.
Что за слово он употребил?
Kike исходит из языка идиш, где слово kikel обозначает «круг» (kikeleh – «маленький круг»).
В конце XIX века прибывавшие в Америку неграмотные евреи не умели читать и писать. Вместо подписи на бумагах им было предложено ставить крестики. Крест у них ассоциировался с христианством, поэтому евреи вместо него рисовали круг. Kike – сокращение. Такое прозвище получали неграмотные евреи, к которым было презренное отношение.
На русский язык это слово переводится как «жид». И действительно воспринимается как оскорбление.
Почему он не вставал на колено?
Ленард – один из двух игроков, которые не преклоняли колено на матчах НБА во время гимна. Другим был Джонатан Айзек из «Орландо».
«Я поддерживаю Black Lives Matter, – говорил Ленард. – И я очень хорошо осведомлен о том, что происходит. Понимал, что возможна негативная реакция. Но в глубине души верю, что поступил правильно».
Один из двух старших братьев Ленарда служит в Морской пехоте США – вот причина, по которой он относится к гимну с уважением, так он это и объяснил. Есть даже трогательное видео встречи с братом, которого он не видел два года.
Одноклубники Хаслем и Игудалане критиковали выбор Ленарда: «Он поддерживает нас, и он с нами». Ленард в это время в онлайн-играх собирал деньги на благотворительность.
Ленард – потеря для «Майами»?
В НБА Ленард семь сезонов выступал за «Портленд», в 2019-м дошел с ним до финала Западной конференции. Последние два сезона Ленард – игрок «Майами». В прошлом сезоне дважды был в старте во время финальной серии против «Лейкерс», но кроме него в плей-офф выходил только однажды против «Милуоки», а остальные матчи просидел.
Сезон-2020/21 – всего три матча, после чего запас и травма.
«Майами» очень тяжело начал сезон и много проигрывал на старте. Многие игроки, включая Драгича и Адебайо, были изолированы из-за коронавируса, Джимми Батлер пропустил десять матчей. 7-14 после 21 матча – странная история для финалиста. Впрочем, даже такой результат – не катастрофа для Востока, где в этом сезоне сильная плотность.
«Майами» проигрывал без Ленарда, но он и вернулся без него – сейчас клуб идет шестым с результатом 18-18. По тому, как складывается сезон, скандал с Ленардом – это больше имиджевый удар по «Майами». Тем более что из-за травмы он все равно бы не сыграл.