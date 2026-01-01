Майерс Ленард

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Баскетбол
«Оклахома» подписала игрока «Майами», отчисленного из-за антисемитских высказываний. И спустя неделю исключила его
#Майерс Ленард
Баскетбол
Игрок «Майами» отстранен из-за антисемитских оскорблений во время стрима
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Игрок «Майами» отстранен за оскорбление евреев. С ним даже порвала команда, в которую он инвестировал
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