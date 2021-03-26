«Оклахома» подписала игрока «Майами», отчисленного из-за антисемитских высказываний. И спустя неделю исключила его
- Майерс Ленард стал игроком «Оклахомы» 17 марта. Он перешел туда из «Майми», которому «Оклахома» взамен отдала форварда Тревора Аризу и пик во втором раунде драфта-2027.
- Переход произошел на фоне скандала с участием Ленарда. Во время стрима Call Of Duty он употребил слово kike – уничижительное для людей еврейской национальности.
- После этого «Майми» отстранил его на неопределенный срок, а лига оштрафовала.
«Оклахома» сразу после трансфера анонсировала, что Ленард «не будет активным членом организации». 26 марта клуб официально объявил, что Ленард отстранен. Он так и не присоединился к команде, а сделку заключили только на бумаге, пишет ESPN.
«Оклахоме» нужен был этот трансфер, чтобы отпустить Тревора Аризу. Он получал 12,8 миллиона долларов, а Ленард получает меньше – 9,4 миллиона.
Инсайдер ESPN Бобби Маркс написал, что после этого обмена у «Оклахомы» увеличилось число крупных торговых исключений. Их общая стоимость превышает 57 миллионов долларов. С ними клубу будет проще заключать дорогостоящие контракты с новыми игроками.
Ленард провел в текущем сезоне три игры, а в феврале выбыл из-за травмы плеча. Его контракт с «Оклахомой» истечет в конце текущего сезона, после чего клуб может его не продлевать. Тогда Ленард станет свободным агентом.
После скандала из-за антисемитского высказывания Ленард извинился и теперь работает с еврейской общиной Южной Флориды, писал ESPN.