Эдди Джонсон

Годы жизни
1955-2020
Факт
Страдал наркоманией
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Материалы
НБА чуть не развалилась из-за кокаина. Употребляла половина лиги: звезды теряли сознание, попадали под суд и даже умирали
#НБА
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