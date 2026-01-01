Дэвид Стерн

Годы жизни
1942-2020
Инфо
Комиссар НБА с 1984 по 2014 год
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Материалы
НБА чуть не развалилась из-за кокаина. Употребляла половина лиги: звезды теряли сознание, попадали под суд и даже умирали
#НБА
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