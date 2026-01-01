Оклахома-Сити

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Баскетбол
«Новый Орлеан» забросил победный со своей половины на последней секунде. Это самое дальнее попадание в НБА за 25 лет
#Новый Орлеан
Баскетбол
«Мемфис» победил в НБА с разницей в 73 очка. Это крупнейший разгром в истории лиги
#НБА
Баскетбол
«Лейкерс» проиграли «Оклахоме», упустив преимущество в 26 очков. Это первый такой случай в клубе за 25 лет
#НБА
Баскетбол
«Детройт» выиграл право первого выбора на драфте НБА. Второй пик – у «Хьюстона»
#драфт НБА
Баскетбол
«Оклахома» подписала игрока «Майами», отчисленного из-за антисемитских высказываний. И спустя неделю исключила его
#Майерс Ленард
Баскетбол
Матч «Филадельфии» и «Оклахомы» перенесен из-за коронавируса за несколько часов до начала
#НБА
Баскетбол
Крис Пол перешел в «Финикс»
#Крис Пол
Баскетбол
Крис Пол перешел из «Оклахомы» в «Финикс». Взамен – четыре игрока и драфт-пик
#Крис Пол
Баскетбол
«Хьюстон» вышел в полуфинал Западной конференции, выбив в 7-м матче «Оклахому»
#НБА
Баскетбол
Клубы НБА бойкотировали три матча и проведут внутреннее собрание. Это протест полицейским, которые стреляли в спину афроамериканцу
#НБА
Баскетбол
Мощнейший трансфер в НБА. «Хьюстон» получил Уэстбрука в обмен на Пола
#Расселл Уэстбрук
Баскетбол
Уэстбрук набрал 20+20+20 за одну игру. Это произошло второй раз в истории НБА
#Расселл Уэстбрук