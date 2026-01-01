Оклахома-Сити

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Команды НБА вышли в почти одинаковых формах. Отыграли так полматча и переоделись
#НБА
30 текстов о главных персонажах НБА – по одному на каждый клуб
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#НБА
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В НБА – крутой новозеландец. 17 братьев и сестер, чуть не стал бандитом, за стиль его называют гребаным Флинстоуном
#Стивен Адамс
Уэстбрук – бэдбой и чертов пижон: задирает соперников, жалуется на фанатов, сильно злится на партнеров
#Расселл Уэстбрук
Необычный способ объединения команды – костюм на заказ для каждого игрока
#Оклахома-Сити
Дюрэнт – это вечная борьба. Против авторитетов, против бедности и смерти близкого, против ненависти толпы
#Кевин Дюрэнт