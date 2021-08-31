Россия (баскетбол)
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#Россия (баскетбол)

Россия попала в одну группу с Италией, Нидерландами и Исландией в квалификации ЧМ-2023 по баскетболу

9 минут назад

группы отбора ЧМ-2023

твиттер FIBA

В Швейцарии прошла жеребьевка отборочного турнира к чемпионату мира 2023 года. В нем участвуют 32 команды, 12 из них попадут в финальную стадию.

  • Россия выступит в группе Н с Италией, Нидерландами и Исландией.
  • На первом этапе все команды сыграют по два раза друг с другом. По три лучшие команды из двух соседних групп объединят в одну.
  • В новых группах команды проведут еще по шесть матчей. Но только с теми соперниками, с которыми они еще не играли.
  • В итоге три лучшие сборные из новых групп попадут на ЧМ.

Соседней группой для Н будет G, где выступают Испания, Украина, Грузия и Северная Македония. Матчи стартуют в ноябре 2021 года и завершатся в феврале 2023 года.

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Источник:
твиттер FIBA
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