Россия (баскетбол)
Россия попала в одну группу с Италией, Нидерландами и Исландией в квалификации ЧМ-2023 по баскетболу
9 минут назад
В Швейцарии прошла жеребьевка отборочного турнира к чемпионату мира 2023 года. В нем участвуют 32 команды, 12 из них попадут в финальную стадию.
- Россия выступит в группе Н с Италией, Нидерландами и Исландией.
- На первом этапе все команды сыграют по два раза друг с другом. По три лучшие команды из двух соседних групп объединят в одну.
- В новых группах команды проведут еще по шесть матчей. Но только с теми соперниками, с которыми они еще не играли.
- В итоге три лучшие сборные из новых групп попадут на ЧМ.
Соседней группой для Н будет G, где выступают Испания, Украина, Грузия и Северная Македония. Матчи стартуют в ноябре 2021 года и завершатся в феврале 2023 года.
Источник:твиттер FIBA
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