Олимпиада-2020
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#Олимпиада-2020 #баскетбол

🏀 США проиграли Франции на Олимпиаде-2020. Это их первое поражение с 2004 года

2 часа назад

В стартовом матче на Олимпиаде в Токио американцы проиграли со счетом 76:83. 

Последний раз США проигрывали на Олимпийских играх в 2004 году в Афинах: тогда было поражение от Аргентины в полуфинале.

Лучшие по очкам: у США – Холидей (18), у Франции – Фурнье (28).

В группе А вместе с США и Францией выступают Иран и Чехия. Во втором туре США сыграет с Ираном (28 июля), Франция – с Чехией (28 июля).

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Источник:
Гол.ру
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