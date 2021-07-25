Олимпиада-2020
баскетбол
🏀 США проиграли Франции на Олимпиаде-2020. Это их первое поражение с 2004 года
2 часа назад
В стартовом матче на Олимпиаде в Токио американцы проиграли со счетом 76:83.
Последний раз США проигрывали на Олимпийских играх в 2004 году в Афинах: тогда было поражение от Аргентины в полуфинале.
Лучшие по очкам: у США – Холидей (18), у Франции – Фурнье (28).
В группе А вместе с США и Францией выступают Иран и Чехия. Во втором туре США сыграет с Ираном (28 июля), Франция – с Чехией (28 июля).
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