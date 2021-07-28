Олимпиада-2020
баскетбол
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🏀 США разгромили Иран. Разница очков – +54
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В матче группового этапа Олимпиады-2020 сборная США победила Иран со счетом 120:66.
Самый результативный игрок – Дэмиан Лиллард, который набрал 21 очко.
- США выступают в группе с Францией, Ираном и Чехией. В первом матче они проиграли французам. В третьем туре сыграют против чехов.
- Поражение от Франции стало для США первым на Олимпиадах с 2004 года.
- США – победитель трех последних Олимпийских игр.
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