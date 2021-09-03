Элен Шакирова
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#Элен Шакирова

Элен Шакирова стала главным тренером «Актобе». Для нее это дебют в мужском профессиональном баскетболе

03 сентября, 15:56

Элен Шакирова заключила годичный контракт с «Актобе», который выступает в Национальной лиге Казахстана. Раньше на профессиональном уровне она не работала с мужскими командами.

  • Шакирова объяснила, что постоянно следила за мужским баскетболом и хотела поработать в нем.
  • «У мужчин другие скорости, есть силовая борьба. Но зато у женщин имеет место хитрость. И мне всегда было интересно попытаться реализовать свои мысли в мужском баскетболе».
  • У нее есть опыт работы с мужчинами, но на юниорском уровне. Ее профессиональные клубы были женскими.

В баскетболе уже были случаи, когда женщина возглавляла мужской клуб, но они по-прежнему остаются редкими. Среди таких примеров – Нэнси Либерман, ставшая главным тренером «Тэхас Лэджендс» из Лиги развития НБА в 2009 году.

Элен Шакировой 51 год. В составе сборной России она выигрывала золото Олимпиады-1992 и чемпионат Европы-1991. На клубном уровне в основном играла в России, но два года провела в США в «Хьюстоне» и «Шарлотт».

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Источник:
Российская федерация баскетбола
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