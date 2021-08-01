Олимпиада-2020
баскетбол
🏀 Пары 1/4 финала: США сыграют с Испанией, Австралия – против Аргентины
01 августа, 14:37
Состоялась жеребьевка матчей 1/4 финала баскетбольного мужского турнира Олимпиады-2020. Все пары:
🇫🇷 Франция – 🇮🇹 Италия
🇺🇸 США – 🇪🇸 Испания
🇸🇮 Словения – 🇩🇪 Германия
🇦🇺 Австралия – 🇦🇷 Аргентина
- Матчи 1/4 финала пройдут 3 августа. Финал состоится 7 августа.
- Сборная США выиграла мужской турнир на трех последних Олимпиадах.
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