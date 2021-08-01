Олимпиада-2020
баскетбол
Поделиться:
Комментарии:
0
#Олимпиада-2020 #баскетбол

🏀 Пары 1/4 финала: США сыграют с Испанией, Австралия – против Аргентины

01 августа, 14:37

Состоялась жеребьевка матчей 1/4 финала баскетбольного мужского турнира Олимпиады-2020. Все пары:

🇫🇷 Франция –  🇮🇹 Италия

🇺🇸 США – 🇪🇸 Испания

🇸🇮 Словения – 🇩🇪 Германия

🇦🇺 Австралия – 🇦🇷 Аргентина

  • Матчи 1/4 финала пройдут 3 августа. Финал состоится 7 августа.
  • Сборная США выиграла мужской турнир на трех последних Олимпиадах.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол.ру
Еще по теме
Кланяйтесь: Лука Дончич – умница, гений и солнечный европеец, который захватит НБА
Дюрэнт – это вечная борьба. Против авторитетов, против бедности и смерти близкого, против ненависти толпы
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Олимпиада-2020
#баскетбол