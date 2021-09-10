Пермская «Парма» добавила в название имя букмекера. Клуб назвал этой первой такой сделкой в спорте

Пермская «Парма» сменила название на «Парма-Париматч» и выступит под этим именем в новом сезоне Единой лиги ВТБ.

Букмекер «Париматч» стал спонсором клуба в сентябре 2020 года. Его логотип напечатан на форме клуба и вывешен на его домашней арене, а теперь появится и в названии. «Парма» назвала это первой подобной интеграцией в истории профессионального спорта.

Букмекеры спонсируют клубы и лиги из разных видов спорта. Среди них НБА, МЛБ, футбольные чемпионаты России, Англии.

Бренды некоторых компаний уже появлялись в названиях клубов. Например, у футбольного «Ред Булл Зальцбург». Но тогда речь шла не о букмекерах.

Единая лига ВТБ стартует 23 сентября. «Парма» в прошлом сезоне дошла до 1/4 финала турнира.