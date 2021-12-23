Мозгов перешел в «Руну», которая играет в Суперлиге-1. Пять лет назад он выиграл НБА

Условия контракта центрового Тимофея Мозгова не сообщаются. В «Руне» он взял 25-й номер. Мозгов прокомментировал переход:

«Решение о переходе было принято не сразу – принял его после того, как взвесил все «за и против», пообщался с супругой и агентами. С командой пока не знаком, но с нетерпением жду встречи с ребятами!

Приступаю к работе с завтрашнего дня. Свое физическое состояние на данный момент оценить сложно – все станет понятно в тренировочном процессе. Хочу поприветствовать наших болельщиков! Надеюсь, в скором времени познакомимся поближе. Жду вас на трибунах!»