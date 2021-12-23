Тимофей Мозгов
Мозгов перешел в «Руну», которая играет в Суперлиге-1. Пять лет назад он выиграл НБА
3 часа назад
Условия контракта центрового Тимофея Мозгова не сообщаются. В «Руне» он взял 25-й номер. Мозгов прокомментировал переход:
«Решение о переходе было принято не сразу – принял его после того, как взвесил все «за и против», пообщался с супругой и агентами. С командой пока не знаком, но с нетерпением жду встречи с ребятами!
Приступаю к работе с завтрашнего дня. Свое физическое состояние на данный момент оценить сложно – все станет понятно в тренировочном процессе. Хочу поприветствовать наших болельщиков! Надеюсь, в скором времени познакомимся поближе. Жду вас на трибунах!»
- В прошлом сезоне Мозгов провел за «Химки» в Единой лиге ВТБ шесть матчей и в среднем набирал по 8,3 очка за игру.
- В сезоне-2015/16 Мозгов стал чемпионом НБА в составе «Кливленда». Он и Александр Каун – первые российские баскетболисты, выигравшие НБА.
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