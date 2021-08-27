Алексей Швед
Россия (баскетбол)
Алексей Швед объявил о завершении карьеры в сборной России. Он не играл в ней с 2018 года
7 часов назад
Защитник Алексей Швед не сыграет за баскетбольную сборную России. Он провел свой последний матч за сборную в 2018 году и с тех пор не играл за нее. Теперь он официально объявил о завершении карьеры.
«С 16 лет играл за молодежку, потом за первую сборную. Это много, почти все бывшие партнеры закончили, пришло и мое время», – сказал Швед.
- Последним крупным турниром сборных для Шведа был Евробаскет-2017. Из-за травм он пропустил ЧМ-2019 и квалификацию Олимпиады.
- Со сборной он выигрывал бронзу Олимпиады-2012 и бронзу чемпионата Европы 2011 года. В августе 2021 года перешел в ЦСКА из «Химок».
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