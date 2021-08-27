Алексей Швед объявил о завершении карьеры в сборной России. Он не играл в ней с 2018 года

Защитник Алексей Швед не сыграет за баскетбольную сборную России. Он провел свой последний матч за сборную в 2018 году и с тех пор не играл за нее. Теперь он официально объявил о завершении карьеры.

«С 16 лет играл за молодежку, потом за первую сборную. Это много, почти все бывшие партнеры закончили, пришло и мое время», – сказал Швед.