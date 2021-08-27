Алексей Швед
Россия (баскетбол)
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#Алексей Швед #Россия (баскетбол)

Алексей Швед объявил о завершении карьеры в сборной России. Он не играл в ней с 2018 года

7 часов назад

Защитник Алексей Швед не сыграет за баскетбольную сборную России. Он провел свой последний матч за сборную в 2018 году и с тех пор не играл за нее. Теперь он официально объявил о завершении карьеры.

«С 16 лет играл за молодежку, потом за первую сборную. Это много, почти все бывшие партнеры закончили, пришло и мое время», – сказал Швед.

  • Последним крупным турниром сборных для Шведа был Евробаскет-2017. Из-за травм он пропустил ЧМ-2019 и квалификацию Олимпиады.
  • Со сборной он выигрывал бронзу Олимпиады-2012 и бронзу чемпионата Европы 2011 года. В августе 2021 года перешел  в ЦСКА из «Химок».
Источник:
«Матч ТВ»
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