🏀 В финале Олимпиады сыграют США и Франция. Дончич может выиграть бронзу: Словения встретится с Австралией

В полуфиналах Олимпиады-2020 США победили Австралию 97:78. Франция победила Словению 90:89.

🥉 В матче за третье место сыграют Словения с Лукой Дончичем и Австралия. Матч состоится в субботу, 7 августа. Начало – в 4:30 по московскому времени.

🥇 В финале встретятся США и Франция. Игра пройдет 7 августа и начнется в 14:00.

На Олимпиаде-2016 победили американцы, второй стала Сербия, третьей – Испания. Французы уступили в игре за бронзу.