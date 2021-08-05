Меган Рапино
Футбол
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#Меган Рапино #Футбол

Лучший гол Олимпиады – прямым ударом с углового

3 часа назад

На Олимпийском футбольном турнире проходят матчи за медали. В игре за бронзу среди женщин встретились США и Австралии. На групповом этапе они тоже играли и не забили голов. Но вот в матче за медаль разыгрались – 4:3 в пользу США. Оцените, как киношно развивалась игра:

8’ – 🇺🇸 1:0 🇦🇺

17’ – 🇺🇸 1:1 🇦🇺

21’ – 🇺🇸 2:1 🇦🇺

45+1’ – 🇺🇸 3:1 🇦🇺

51’ – 🇺🇸 4:1 🇦🇺

54’ – 🇺🇸 4:2 🇦🇺

90’ – 🇺🇸 4:3 🇦🇺

Первый гол стал самым красивым и запоминающимся на всем турнире. Лидер США Меган Рапино закинула мяч в ворота прямым ударом с углового.

Сборная США выиграла бронзу, но от нее ждали большего. Американки выигрывали два последних чемпионата мира и Олимпиаду-2012 в Лондоне. 

В полуфинале США проиграли 0:1 Канаде. Рапино после матча говорила, что это один из худших ее турниров в сборной – команда слишком много ошибается. Но Рапино нашла силы, чтобы прервать интервью канадской футболистки и пожелать ей удачи в финале.

Кстати, Рапин забивала прямым ударом с углового и канадкам. То был тоже полуфинал Олимпиады. Но гол получился больше из-за ошибки вратаря. 

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Все фото: imago-images.de, Keystone Press Agency / global look press
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