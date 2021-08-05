Лучший гол Олимпиады – прямым ударом с углового
На Олимпийском футбольном турнире проходят матчи за медали. В игре за бронзу среди женщин встретились США и Австралии. На групповом этапе они тоже играли и не забили голов. Но вот в матче за медаль разыгрались – 4:3 в пользу США. Оцените, как киношно развивалась игра:
8’ – 🇺🇸 1:0 🇦🇺
17’ – 🇺🇸 1:1 🇦🇺
21’ – 🇺🇸 2:1 🇦🇺
45+1’ – 🇺🇸 3:1 🇦🇺
51’ – 🇺🇸 4:1 🇦🇺
54’ – 🇺🇸 4:2 🇦🇺
90’ – 🇺🇸 4:3 🇦🇺
Первый гол стал самым красивым и запоминающимся на всем турнире. Лидер США Меган Рапино закинула мяч в ворота прямым ударом с углового.
Сборная США выиграла бронзу, но от нее ждали большего. Американки выигрывали два последних чемпионата мира и Олимпиаду-2012 в Лондоне.
В полуфинале США проиграли 0:1 Канаде. Рапино после матча говорила, что это один из худших ее турниров в сборной – команда слишком много ошибается. Но Рапино нашла силы, чтобы прервать интервью канадской футболистки и пожелать ей удачи в финале.
Кстати, Рапин забивала прямым ударом с углового и канадкам. То был тоже полуфинал Олимпиады. Но гол получился больше из-за ошибки вратаря.