Лучший гол Олимпиады – прямым ударом с углового

Сборная США выиграла бронзу, но от нее ждали большего. Американки выигрывали два последних чемпионата мира и Олимпиаду-2012 в Лондоне.

В полуфинале США проиграли 0:1 Канаде. Рапино после матча говорила, что это один из худших ее турниров в сборной – команда слишком много ошибается. Но Рапино нашла силы, чтобы прервать интервью канадской футболистки и пожелать ей удачи в финале.