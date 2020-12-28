Два брата забили прямыми ударами с угловых за разные команды. В один день!
Предновогоднее волшебство из Кубка Шотландии выглядит так. Стадия 1/64 финала:
🎇 Крэйг Макаскилл забивает прямым ударом с углового за «Кейт» против «Хилл оф Бит».
🎇 Его брат Энди Макаскилл забивает прямым ударом с углового за «Баки Тистл» в ворота «Альбион Роверс».
В один день. Два брата. Прямыми ударами с угловых. Их команды победили и вышли в следующий раунд.
Братья выступают за разные команды в одной лиге – Хайленд. Это пятый уровень в шотландском футболе, там играют любители. Но они могут участвовать в Кубке Шотландии, и теперь «Кейт» и «Баки Тистл» ждут жеребьевки 1/32 финала.
Крэйгу 25 лет, он играет справа в полузащите. Следующим летом исполнится пять лет с тех пор, как он играет за «Кейт».
Энди старше на три года, его позиция – в центре полузащиты. Раньше он числился в молодежной команде «Инвернесса» (сейчас это клуб шотландского Чемпионшипа), а оттуда уходил в «Кейт», где сейчас играет брат. Почти два года Энди провел в австралийской лиге, а вернулся в конце 2017-го и с того момента выступает за «Баки Тистл».
Играя в одной лиге, братья рассказывали, как соревнуются, кто из них забьет больше голов. Старший шел впереди зимой прошлого года, а потом наступил карантин. «Наверное, я никогда не забивал больше Энди за сезон, – говорил Крэйг. – Но забить шесть за полсезона – приличный результат для меня».
Последний раз по календарю их команды пересекались еще в августе 2019-го. «Баки Тистл» уничтожил «Кейт» со счетом 8:2. Нового матча ждать долго – он запланирован на апрель 2021-го.