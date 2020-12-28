Два брата забили прямыми ударами с угловых за разные команды. В один день!

Братья выступают за разные команды в одной лиге – Хайленд. Это пятый уровень в шотландском футболе, там играют любители. Но они могут участвовать в Кубке Шотландии, и теперь «Кейт» и «Баки Тистл» ждут жеребьевки 1/32 финала.

Крэйгу 25 лет, он играет справа в полузащите. Следующим летом исполнится пять лет с тех пор, как он играет за «Кейт».