Зоран Лукич стал главным тренером сборной России по баскетболу. Базаревич ушел из команды после невыхода на ОИ

Зоран Лукич возглавил мужскую сборную России по баскетболу. Он остается главным тренером «Нижнего Новгорода» и будет совмещать посты.

Лукич работал тренером в «Нижнем» с 2008 по 2014 год. Потом он ушел оттуда, но в 2017-м вернулся сначала спортивным директором, а потом снова главным тренером.

Среди его достижений три победы в Кубке России, серебро Единой лиги ВТБ.

В пресс-релизе Российской федерации баскетбола делается акцент на том, что Лукич за время в «Нижнем» работал с «множеством» игроков сборной России.

Первый сбор России при Лукиче пройдет в ноябре. 26 и 29 числа стартует квалификация на Кубок мира 2023 года.

Тренерский штаб Лукича объявят позже. Российская федерация баскетбола отдельно пишет, что назначение сопровождается реформой всего аппарата, отвечающего за сборные.