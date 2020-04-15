Кайл Ларсон
автогонки
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#Кайл Ларсон #автогонки

Гонщик NASCAR назвал партнера «ниггером» во время виртуальной гонки. Итог – увольнение, потеря спонсоров и отстранение от гонок

15 апреля, 11:01
Илья Егоров

ZUMAPRESS/Global Look Press

Для начала расскажем в нескольких пунктах, кто такой Кайл Ларсон:

  • Ларсон гоняет на профессиональном уровне с 2010 года (сейчас ему 27).
  • Он участвовал в нескольких сериях: IndyCar, грузовики, Xfinity, NASCAR.
  • За 7 лет карьеры в NASCAR откатал более сотни гонок.
  • Неоднократно выигрывал гонки NASCAR. Он стал первым водителем с японскими корнями, которому это удалось.
  • Последней его командой была Chip Ganassi Racing. Она прекратила сотрудничество с ним из-за расистского скандала.

Сейчас NASCAR, как и множество других организаций из мира автоспорта, проводят виртуальные гонки. В одной из таких участвовал и Ларсон. Во время гонки Monza Madness iRacing Ларсон обратился к своему партнеру, назвав его «ниггером». Реакция его команды моментальная – через день она объявила, что отстраняет его от работы на неопределенный срок. Через два – уволила его.

«После долгих размышлений компания Chip Ganassi Racing решила, что прекратит свои отношения с гонщиком Кайлом Ларсоном. Его высказывания противоречат политике нашей команды. Мы не приветствуем оскорбления людей. Особенно на рассовой почве», – рассказал глава Chip Ganassi Racing.

А вот еще пара итогов этой историй:

1. NASCAR тоже отстранила Ларсона на неопределенный срок.

2. По правилам, Chip Ganassi Racing обязана выплатить ему неустойку за расторжение контракта, но компания заморозила выплаты на время разбирательств.

3. У Ларсона были рекламные контракты с McDonalds, Credit One Bank, Chevrolet и несколькими небольшими компаниями. Разорваны все соглашения (хотя The Guardian говорит, что осталась одна организация, с которой Ларсон продолжает сотрудничество).

«Этому нет оправдания. Я не был воспитан так. Это просто ужасная выходка. Я приношу извинения моей семье, моим друзьям, моим партнерам, NASCAR и особенно всему афроамериканскому сообществу. Я понимаю, что ущерб, который я нанес, не подлежит восстановлению».

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