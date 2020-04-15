Гонщик NASCAR назвал партнера «ниггером» во время виртуальной гонки. Итог – увольнение, потеря спонсоров и отстранение от гонок

«После долгих размышлений компания Chip Ganassi Racing решила, что прекратит свои отношения с гонщиком Кайлом Ларсоном. Его высказывания противоречат политике нашей команды. Мы не приветствуем оскорбления людей. Особенно на рассовой почве», – рассказал глава Chip Ganassi Racing.

А вот еще пара итогов этой историй:

1. NASCAR тоже отстранила Ларсона на неопределенный срок.

2. По правилам, Chip Ganassi Racing обязана выплатить ему неустойку за расторжение контракта, но компания заморозила выплаты на время разбирательств.

3. У Ларсона были рекламные контракты с McDonalds, Credit One Bank, Chevrolet и несколькими небольшими компаниями. Разорваны все соглашения (хотя The Guardian говорит, что осталась одна организация, с которой Ларсон продолжает сотрудничество).

«Этому нет оправдания. Я не был воспитан так. Это просто ужасная выходка. Я приношу извинения моей семье, моим друзьям, моим партнерам, NASCAR и особенно всему афроамериканскому сообществу. Я понимаю, что ущерб, который я нанес, не подлежит восстановлению».