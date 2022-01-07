Дакар-2022
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#Дакар-2022 #Дакар-2022

«Дакар-2022» – это: взорваный грузовик, езда с оторванной дверью, наезд на мотоциклистов, едва не сбитый верблюд и другие истории

4 часа назад
Михаил Морозов

Ралли «Дакар-2022» проходит в Саудовской Аравии в период со 2 по 14 января. Соревнование – 44-е по счету в истории «Дакара». К гонкам 2022 года внимания стало больше – произошло сразу несколько инцидентов.

Изначально, что такое ралли «Дакар»:

  • В нем 12 этапов.
  • Участвуют несколько сотен участников в семи гоночных категориях.
  • Категории: мотоциклы, квадроциклы, внедорожники, легковые, прототипы, мотовездеходы, грузовики и классика.
  • «Дакар» теперь обладает статусом чемпионата мира, поэтому на «КАМАЗах» не должно быть российского флага и не прозвучит российский гимн.

Ниже – что уже произошло на «Дакаре».

Белорусский «МАЗ» не попал из-за санкций, хотя получил заявку на участие

«МАЗ» должен был бороться с «КАМАЗом» за победу, но не поехал. Причина – международные санкции. Команда «МАЗ-СПОРТавто» даже получила стартовые номера, но команду не пустили на паром, который отправлял грузовики в Саудовскую Аравию.

Известно, что летом Евросоюз ввел санкции против юридических лиц в Белоруссии, под запрет попал и МАЗ. Этим же отсутствие белорусской команды объяснил и организатор «Дакара» – компания A.S.O.

Перед соревнованиями взорвался грузовик с президентом французского футбольного клуба

Это произошло 30 декабря в Джидде неподалеку от отеля «Донателло». Во взорванном грузовике-техничке находился Филипп Бутрон. Это 61-летний гонщик, который поехал на свой девятый «Дакар». Он еще и президент футбольного «Орлеана» (13-е место в третьей французской лиге).

Бутрон перенес операцию на ноге и был отправлен домой. В машине было еще пять человек, но они не пострадали. Министерство иностранных дел Франции призвало своих граждан при поездке в Саудовскую Аравию проявлять максимальную бдительность. Местные же власти списывают на несчастный случай и отказывают говорить о теракте.

Еще один взрыв – настоящая беда для участника. Итальянка Камелия Липаротти лишилась и дакаровского автодома и технички, вдобавок к этому сгорели вещи и паспорт.

Гонщик дважды наезжал на мотоциклиста и не остановился – за это был наказан

Инцидент произошел с южноафриканским гонщиком Жинелем де Виллерсом. Сбил мотоциклиста, а потом поехал дальше. По правилам он должен был хотя бы спросить о самочувствии пострадавшего.

Де Виллерс объяснил: посчитал за знак, что все нормально, когда мотоциклист помахал ему рукой, поехал дальше, потому что боялся застрять в песках. Судьи объяснение не оценили и наказали гонщика пятиминутным штрафом.

Позже оказалось, что де Виллерс наехал на еще одного мотоциклиста и снова не остановился. Дисквалификации избежал, но наказание сильное – пять часов штрафа, так что шансов на победу уже нет. Де Виллерс также оплатит ремонт байка и внесет вступительный взнос за пострадавшего на следующем «Дакаре».

Еще один гонщик выиграл этап, пока ездил с поломанной дверью

Победа экипажа Хенка Латегана и Бретта Каммингса была удивительной. Вот что происходило с внедорожником в гонке. По словам Латегана:

🔧 Через 10 км после старта сломался дверной замок.

🔧 Дверь открывалась в медленных поворотах, закрывалась при быстрой езде.

🔧 Ее закрепили, так что открыть изнутри было нельзя, но как назло пробилось колесо – для его смены Латегана вылез через штурманскую дверь.

🔧 Проблемы с давлением топлива – дверь опять открылась.

🔧 В 25 км от финиша пробили еще одно колесо – для замены нужен был очередной финт с дверью.

Позже «Дакар» сообщил о том, что Латеган сломал ключицу во время аварии.

Индийский пилот был в коме после аварии

Индийский мотогонщик Сантош Чанчангуппе Шивашанкар пострадал после удара головой о камень. Два других мотогонщика остановились и пытались его реанимировать. По словам Пола Спиринга, только через 15 минут он почувствовал пульс у Шивашанкара.

Позже пострадавший гонщик был введен в состояние искусственной комы для более тщательного обследования. Его состояние не вызывает опасений.

В 2021 году на «Дакаре» погибли два мотогонщика.

Еще один гонщик чуть не столкнулся с верблюдом и хотел его убить

Пилот MotoGP Данило Петруччи выиграл пятый этап, но на спецучастке попал в аварию, пытаясь уйти от столкновения с верблюдом. Серьезных травм не получил, только штаны порвал.

И злился: «Хотел убить того верблюда, правда, хотел это сделать. Но здесь верблюды считаются важнее женщин, так что у меня могли бы быть проблемы. А еще он очень большой. Всегда думал, что они меньше, но нет.

Литовский гонщик сначала обматерил соперников, а потом подарил им пирог

Вайдотас Жала сильно разозлился на братьев Коронелей из Нидерландов, но потом понял, что виноваты не они. 

Минутный ролик, а столько эмоций:

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: Keystone Press Agency / www.imago-images.de / Global Look Press
Михаил Морозов
Автор и редактор. Лучшая память на «Голе».
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