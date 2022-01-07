«Дакар-2022» – это: взорваный грузовик, езда с оторванной дверью, наезд на мотоциклистов, едва не сбитый верблюд и другие истории

Ралли «Дакар-2022» проходит в Саудовской Аравии в период со 2 по 14 января. Соревнование – 44-е по счету в истории «Дакара». К гонкам 2022 года внимания стало больше – произошло сразу несколько инцидентов.

Изначально, что такое ралли «Дакар»:

В нем 12 этапов.

Участвуют несколько сотен участников в семи гоночных категориях.

Категории: мотоциклы, квадроциклы, внедорожники, легковые, прототипы, мотовездеходы, грузовики и классика.

«Дакар» теперь обладает статусом чемпионата мира, поэтому на «КАМАЗах» не должно быть российского флага и не прозвучит российский гимн.

Ниже – что уже произошло на «Дакаре».

Белорусский «МАЗ» не попал из-за санкций, хотя получил заявку на участие

«МАЗ» должен был бороться с «КАМАЗом» за победу, но не поехал. Причина – международные санкции. Команда «МАЗ-СПОРТавто» даже получила стартовые номера, но команду не пустили на паром, который отправлял грузовики в Саудовскую Аравию.

Известно, что летом Евросоюз ввел санкции против юридических лиц в Белоруссии, под запрет попал и МАЗ. Этим же отсутствие белорусской команды объяснил и организатор «Дакара» – компания A.S.O.

Перед соревнованиями взорвался грузовик с президентом французского футбольного клуба

Это произошло 30 декабря в Джидде неподалеку от отеля «Донателло». Во взорванном грузовике-техничке находился Филипп Бутрон. Это 61-летний гонщик, который поехал на свой девятый «Дакар». Он еще и президент футбольного «Орлеана» (13-е место в третьей французской лиге).