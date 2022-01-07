«Дакар-2022» – это: взорваный грузовик, езда с оторванной дверью, наезд на мотоциклистов, едва не сбитый верблюд и другие истории
Ралли «Дакар-2022» проходит в Саудовской Аравии в период со 2 по 14 января. Соревнование – 44-е по счету в истории «Дакара». К гонкам 2022 года внимания стало больше – произошло сразу несколько инцидентов.
Изначально, что такое ралли «Дакар»:
- В нем 12 этапов.
- Участвуют несколько сотен участников в семи гоночных категориях.
- Категории: мотоциклы, квадроциклы, внедорожники, легковые, прототипы, мотовездеходы, грузовики и классика.
- «Дакар» теперь обладает статусом чемпионата мира, поэтому на «КАМАЗах» не должно быть российского флага и не прозвучит российский гимн.
Ниже – что уже произошло на «Дакаре».
Белорусский «МАЗ» не попал из-за санкций, хотя получил заявку на участие
«МАЗ» должен был бороться с «КАМАЗом» за победу, но не поехал. Причина – международные санкции. Команда «МАЗ-СПОРТавто» даже получила стартовые номера, но команду не пустили на паром, который отправлял грузовики в Саудовскую Аравию.
Известно, что летом Евросоюз ввел санкции против юридических лиц в Белоруссии, под запрет попал и МАЗ. Этим же отсутствие белорусской команды объяснил и организатор «Дакара» – компания A.S.O.
Перед соревнованиями взорвался грузовик с президентом французского футбольного клуба
Это произошло 30 декабря в Джидде неподалеку от отеля «Донателло». Во взорванном грузовике-техничке находился Филипп Бутрон. Это 61-летний гонщик, который поехал на свой девятый «Дакар». Он еще и президент футбольного «Орлеана» (13-е место в третьей французской лиге).
Бутрон перенес операцию на ноге и был отправлен домой. В машине было еще пять человек, но они не пострадали. Министерство иностранных дел Франции призвало своих граждан при поездке в Саудовскую Аравию проявлять максимальную бдительность. Местные же власти списывают на несчастный случай и отказывают говорить о теракте.
Еще один взрыв – настоящая беда для участника. Итальянка Камелия Липаротти лишилась и дакаровского автодома и технички, вдобавок к этому сгорели вещи и паспорт.
Гонщик дважды наезжал на мотоциклиста и не остановился – за это был наказан
Инцидент произошел с южноафриканским гонщиком Жинелем де Виллерсом. Сбил мотоциклиста, а потом поехал дальше. По правилам он должен был хотя бы спросить о самочувствии пострадавшего.
Де Виллерс объяснил: посчитал за знак, что все нормально, когда мотоциклист помахал ему рукой, поехал дальше, потому что боялся застрять в песках. Судьи объяснение не оценили и наказали гонщика пятиминутным штрафом.
Позже оказалось, что де Виллерс наехал на еще одного мотоциклиста и снова не остановился. Дисквалификации избежал, но наказание сильное – пять часов штрафа, так что шансов на победу уже нет. Де Виллерс также оплатит ремонт байка и внесет вступительный взнос за пострадавшего на следующем «Дакаре».
Еще один гонщик выиграл этап, пока ездил с поломанной дверью
Победа экипажа Хенка Латегана и Бретта Каммингса была удивительной. Вот что происходило с внедорожником в гонке. По словам Латегана:
🔧 Через 10 км после старта сломался дверной замок.
🔧 Дверь открывалась в медленных поворотах, закрывалась при быстрой езде.
🔧 Ее закрепили, так что открыть изнутри было нельзя, но как назло пробилось колесо – для его смены Латегана вылез через штурманскую дверь.
🔧 Проблемы с давлением топлива – дверь опять открылась.
🔧 В 25 км от финиша пробили еще одно колесо – для замены нужен был очередной финт с дверью.
Позже «Дакар» сообщил о том, что Латеган сломал ключицу во время аварии.
Индийский пилот был в коме после аварии
Индийский мотогонщик Сантош Чанчангуппе Шивашанкар пострадал после удара головой о камень. Два других мотогонщика остановились и пытались его реанимировать. По словам Пола Спиринга, только через 15 минут он почувствовал пульс у Шивашанкара.
Позже пострадавший гонщик был введен в состояние искусственной комы для более тщательного обследования. Его состояние не вызывает опасений.
В 2021 году на «Дакаре» погибли два мотогонщика.
Еще один гонщик чуть не столкнулся с верблюдом и хотел его убить
Пилот MotoGP Данило Петруччи выиграл пятый этап, но на спецучастке попал в аварию, пытаясь уйти от столкновения с верблюдом. Серьезных травм не получил, только штаны порвал.
И злился: «Хотел убить того верблюда, правда, хотел это сделать. Но здесь верблюды считаются важнее женщин, так что у меня могли бы быть проблемы. А еще он очень большой. Всегда думал, что они меньше, но нет.
Литовский гонщик сначала обматерил соперников, а потом подарил им пирог
Вайдотас Жала сильно разозлился на братьев Коронелей из Нидерландов, но потом понял, что виноваты не они.
Минутный ролик, а столько эмоций: