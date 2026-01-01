Дакар-2022

Дата проведения
1-14 января
Место проведения
Саудовская Аравия
Лента
Материалы
Материалы
«Дакар-2022» – это: взорваный грузовик, езда с оторванной дверью, наезд на мотоциклистов, едва не сбитый верблюд и другие истории
#Дакар-2022
Все материалы