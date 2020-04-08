Адская трасса в Нюрбургринге, на которой чуть не погиб Лауда. На ней страдал весь автоспорт: за все время – 73 смерти

Гонка в Нюрбургринге в 1976-м могла стать последней для Лауды: врачи практически отчаялись, но он выкарабкался

Перед той гонкой Ники Лауда чуть ли не впервые заговорил о безопасности пилотов. Его напрягала дождливая погода в тот день и репутация трассы – при мокром асфальте трасса с крутыми поворотами превращалась в самую опасную в мире.

Тогда случилось голосование, инициатором которого был именно Лауда. Он был против гонки. Лауда и его единомышленники проиграли в голосовании – пришлось ехать.

Лауда уверенно начал старт. Но на втором круге потерял управление, неправильно вошел в поворот и влетел в борт. Дальше в него врезались Харальд Эртль и Брет Ланджер – они моментально покинули свои машины и побежали помогать Лауде. На момент столкновения с Эртлем и Ланджером болид Лауды уже горел. Во время столкновения с бортом с него слетел шлем. А когда машина перестала летать по трассе, он чуть больше минуты просидел в болиде – при температуре более 400 градусов по Цельсию.

Его руки, веки, лоб, уши были в ожогах. Также во время аварии он надышался токсичными парами, выделяемыми болидом при пожаре – дополнительная трудность при его восстановлении.

Многие эксперты видят причину аварии Лауды в его автомобиле. Создатели фильма «Гонка» поддерживают эту теорию – показывают отскочившую подвеску во время гонки. Сам Лауда не дает однозначный ответ – у него не было воспоминаний о той аварии, и он считает, что главная ее причина заключалась в плохой погоде.

Что касается последствий, то после аварии Лауда мечтал о возвращении в Формулу 1 и ни разу не задумывался о завершении карьеры. Его жена вопреки всем слухам не подговаривала закончить с гонками. «Это произошло в августе. Мы же расписались в марте. Ники бы не стал меня слушать в любом случае. А разрушать наши отношения рано я не хотела», – говорила Марлен Кнаус (тогдашняя жена Лауды).