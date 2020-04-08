Адская трасса в Нюрбургринге, на которой чуть не погиб Лауда. На ней страдал весь автоспорт: за все время – 73 смерти
«Эта трасса – кошмар, настоящий ад. Ты вроде бы контролируешь себя и свой автомобиль. Но ты не контролируешь ничего. Ты на волосок от смерти. Формула 1 – опасный вид спорта. Но Нюрбургринг делает из тебя практически самоубийцу. К тому же всех пилотов гонит адреналин. Трасса в Германии – чистое самоубийство».
Эти слова сказал Крис Эймон, гонявший за английский «Форд» до августа 1976-го. Тогда в Нюрбургринге случилась та самая авария с участием Ники Лауды, которая: а) Практически убила самого Лауду; б) Заставила Эймона на несколько месяцев завершить карьеру.
Нюрбургринг – это ад для гонщиков: сложные повороты, тяжелые условия, сотни аварий и несколько десятков смертей за всю историю.
Гонка в Нюрбургринге в 1976-м могла стать последней для Лауды: врачи практически отчаялись, но он выкарабкался
Перед той гонкой Ники Лауда чуть ли не впервые заговорил о безопасности пилотов. Его напрягала дождливая погода в тот день и репутация трассы – при мокром асфальте трасса с крутыми поворотами превращалась в самую опасную в мире.
Тогда случилось голосование, инициатором которого был именно Лауда. Он был против гонки. Лауда и его единомышленники проиграли в голосовании – пришлось ехать.
Лауда уверенно начал старт. Но на втором круге потерял управление, неправильно вошел в поворот и влетел в борт. Дальше в него врезались Харальд Эртль и Брет Ланджер – они моментально покинули свои машины и побежали помогать Лауде. На момент столкновения с Эртлем и Ланджером болид Лауды уже горел. Во время столкновения с бортом с него слетел шлем. А когда машина перестала летать по трассе, он чуть больше минуты просидел в болиде – при температуре более 400 градусов по Цельсию.
Его руки, веки, лоб, уши были в ожогах. Также во время аварии он надышался токсичными парами, выделяемыми болидом при пожаре – дополнительная трудность при его восстановлении.
Многие эксперты видят причину аварии Лауды в его автомобиле. Создатели фильма «Гонка» поддерживают эту теорию – показывают отскочившую подвеску во время гонки. Сам Лауда не дает однозначный ответ – у него не было воспоминаний о той аварии, и он считает, что главная ее причина заключалась в плохой погоде.
Что касается последствий, то после аварии Лауда мечтал о возвращении в Формулу 1 и ни разу не задумывался о завершении карьеры. Его жена вопреки всем слухам не подговаривала закончить с гонками. «Это произошло в августе. Мы же расписались в марте. Ники бы не стал меня слушать в любом случае. А разрушать наши отношения рано я не хотела», – говорила Марлен Кнаус (тогдашняя жена Лауды).
Создатели фильма «Гонка» сделали этот Гран-при основным событием фильма. Но есть несколько неточностей:
1. Лауда действительно собирал пилотов перед гонкой. Это подтверждали большинство пилотов, участвовавших в том собрании (некоторые говорили, что не помнят этого), и секретари команд тех времен.
Единственная разница между фильмом и реальной ситуацией – вариант за отмену гонки собрал на один голос меньше, и Лауда должен был участвовать. Об этом рассказали в департаменте безопасности Формулы 1. Фильм же описал ситуацию так: у сторонников Ханта (он был за проведение) было огромное преимущество в голосовании.
2. Состояние Лауды после гонки было намного хуже, чем было показано в фильме. Его состояние было критическим. В какой-то момент, когда Лауда был в коме, священник даже исполнил последние обряды перед погребением. Но врачи стабилизировали состояние Лауды.
3. Хант и Лауда были друзьями еще до гонки в Нюрбургринге. В фильме показано, что они соперничали вплоть до катастрофы с участием Лауды. На самом деле у них были нормальные приятельские отношения еще до гонки. А во время голосования за ее проведение Хант не подговаривал толпу против Лауды.
Гонка в Нюрбургринге стала поворотным событием для Формулы 1. До августа-1976 Ф1 не задумывалась о переносе Гран-при Германии в другое место. После – из-за катастрофы с участием Лауды – его перенесли в Хоккенхаймринг.
Трасса в Нюрбургринге повлияла и на другие виды автоспорта: куча аварий и много смертей
Эту трассу построили в 1927 году за 14,1 миллиона рейхсмарок (почти 40 миллионов долларов на сегодняшнюю валюту). Ее изначально усложняли – сделали 33 левых поворота и 40 правых – для увеличения интриги на всей дистанции трассы. В отрыве от гонок трасса является частью платной дороги Нордшляйфе. Главный пунктик: если вы притормозите движение на ней или сломаете заградительный барьер, штраф будет стоить целое состояние.
Формула 1 отказалась от Нюрбургринга в 1976-м и вернули в 1984-м, когда трассу переделали в соответствии с самыми высокими требованиями безопасности. В 2013-м руководители серии снова отказались от нее. Хотя предпосылки на возвращение были – бывший босс Формулы 1 Берни Экклстоун мечтал о покупке трассы (он был и главным инициатором этого возвращения). Но он не сошелся в цене с владельцами.
В Нюрбургринге страдали не только представители серии. За многие годы натерпелись и любители, и представители мотоспорта. По разным данным, за почти 100-летнюю историю на трассе в Нюрбургринге погибли от 68 до 73 человек. В среднем в каждой гонке было по 3-4 аварии.
Сейчас на ней соревнуются любители, там устраивают квалификации. Действие страховок для обычных водителей на этой трассе не распространяется. Хотя в определенных точках можно арендовать специально застрахованные авто.