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#Мик Шумахер #Формула 1 #Формула 2

Сын Шумахера – победитель сезона в Формуле 2 🏆

06 декабря, 17:15

Мик Шумахер выиграл чемпионский титул в Формуле 2. Его соперник Каллум Айлотт провалил решающую гонку, где финишировал десятым. Сам Шумахер вообще стал 18-м, но имел задел по очкам.

Мику Шумахеру 21 год. В следующем сезоне он выступит в Формуле 1 за команду «Хаас». Его партнером станет русский гонщик Никита Мазепин, который тоже провел сезон в Формуле 2.

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