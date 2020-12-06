Сын Шумахера – победитель сезона в Формуле 2 🏆

Мик Шумахер выиграл чемпионский титул в Формуле 2. Его соперник Каллум Айлотт провалил решающую гонку, где финишировал десятым. Сам Шумахер вообще стал 18-м, но имел задел по очкам.

Мику Шумахеру 21 год. В следующем сезоне он выступит в Формуле 1 за команду «Хаас». Его партнером станет русский гонщик Никита Мазепин, который тоже провел сезон в Формуле 2.