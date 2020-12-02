Мик Шумахер
Михаэль Шумахер
Формула 1
Никита Мазепин
Хаас
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#Мик Шумахер #Формула 1 #Никита Мазепин #Михаэль Шумахер #Хаас

Сын Михаэля Шумахера подписал контракт с «Хаас» из Формулы 1

02 декабря, 11:15

Мик Шумахер – лидер личного зачета Формулы 2. Сейчас он выступает за «Прему», но со следующего сезона станет пилотом «Хаас». Об этом команда объявила на официальном сайте.

Подробности сделки не сообщается. «Хаас» лишь заявил, что стороны подписали многолетнее соглашение.

Мик Шумахер станет партнером Никиты Мазепина в «Хаас», который тоже присоединится к команде со следующего года.

Что нужно знать о Мазепине:
Новый русский гонщик Формулы 1: гонял в шлеме с кристаллами Сваровски, устраивал аварию в Сочи, его командой владел отец
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