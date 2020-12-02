Сын Михаэля Шумахера подписал контракт с «Хаас» из Формулы 1

Мик Шумахер – лидер личного зачета Формулы 2. Сейчас он выступает за «Прему», но со следующего сезона станет пилотом «Хаас». Об этом команда объявила на официальном сайте.

Подробности сделки не сообщается. «Хаас» лишь заявил, что стороны подписали многолетнее соглашение.

Мик Шумахер станет партнером Никиты Мазепина в «Хаас», который тоже присоединится к команде со следующего года.