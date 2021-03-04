Команда Формулы 1 из США с русским спонсором показала болид в цветах флага России. Хотя он запрещен на гонках

Но в Формуле 1, как и в большинстве других видов спорта, государственная символика России сейчас запрещена. Формула 1 не является олимпийским видом, но по решению ВАДА все организации, которые подписывали антидопинговое соглашение, должны запретить спортсменам демонстрировать символику России до декабря 2022 года.

Дело касается даже соцсетей. Например, биатлонисты не могли публиковать в инстаграме эмодзи с российским флагом, пока проходил чемпионат мира.

Все главные итоги бана русского спорта на два года. Что теперь будет?

По словам главного репортера Ф1 Уилла Бакстона, ФИА одобрила дизайн болида, хотя и пока не объяснила, почему российский флаг таким образом можно использовать. Ведь Мазепину нельзя будет выйти с флагом, например, на церемонии награждения. Не будет флага России и в официальной графике Формулы 1.