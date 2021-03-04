Команда Формулы 1 из США с русским спонсором показала болид в цветах флага России. Хотя он запрещен на гонках
Американская команда Формулы 1 «Хаас» показала раскраску болида нового сезона. Она сделана в цветах российского флага. Выступать в болидах с такой расцветкой будут российский пилот Никита Мазепин и Мик Шумахер (сын Михаэля Шумахера, действующий чемпион Формулы 2).
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Но в Формуле 1, как и в большинстве других видов спорта, государственная символика России сейчас запрещена. Формула 1 не является олимпийским видом, но по решению ВАДА все организации, которые подписывали антидопинговое соглашение, должны запретить спортсменам демонстрировать символику России до декабря 2022 года.
Дело касается даже соцсетей. Например, биатлонисты не могли публиковать в инстаграме эмодзи с российским флагом, пока проходил чемпионат мира.
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По словам главного репортера Ф1 Уилла Бакстона, ФИА одобрила дизайн болида, хотя и пока не объяснила, почему российский флаг таким образом можно использовать. Ведь Мазепину нельзя будет выйти с флагом, например, на церемонии награждения. Не будет флага России и в официальной графике Формулы 1.
Так, а теперь ответ на главный вопрос: откуда там вообще взялся флаг России.
Титульный спонсор «Хааса» – российская компания «Уралкалий». Перед началом сезона они подписали контракт, и теперь команда официально называется Uralkali Haas F1 Team. А Дмитрий Мазепин (отец пилота) – заместитель председателя совета директоров «Уралкалия». Он, например, в 2018-м безуспешно пытался купить другую команду Ф1 – Force India.
Шумахера уже подкалывают. Гонщик Гидо ван Дер Гарде странно спародировал в твиттере русский язык. Сам Шумахер говорит, что раскраска ему понравилась: «Получилось красиво. Особенно мне нравится видеть на машине свой 47-й номер».
И многих веселит сама ситуация: «Представьте, что вы должны объяснить человеку, который не смотрит Формулу 1, что это болид американской команды».