Официальное заявление «Хаас»: Мазепин заявлен на сезон-2021 Формулы 1

Команда «Хаас» подтвердила, что Никита Мазепин будет выступать в ее составе в следующем сезоне. Заявление было опубликовано на фоне скандального видео Мазепина из инстаграма, после которого появились предположения о потере им места в команде.

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«Команда «Хаас» хотела бы заверить, что именно Никита Мазепин и Мик Шумахер сформируют собой состав пилотов на чемпионат «Формулы-1» в 2021 году. Как было сказано в прошлых заявлениях команды, недавние действия Мазепина будут решаться внутри», – заявила пресс-служба.