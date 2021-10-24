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Ферстаппен – победитель Гран-при США. Мазепин занял 17-е место
вчера, 23:40
В США завершился гонка Формулы 1 в Остине. Топ-3 по его итогам:
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес»).
3. Серхио Перес («Ред Булл»).
Еще факты вокруг гонки:
- Никита Мазепин занял последнее место – 17-е.
- Эстебан Окон, Пьер Гасли и Фернандо Алонсо сошли с гонки.
- Партнер Хэмилтона по «Мерседесу» пришел лишь шестым.
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