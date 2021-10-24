Макс Ферстаппен
Формула 1
Льюис Хэмилтон
Никита Мазепин
Поделиться:
Комментарии:
0
#Макс Ферстаппен #Формула 1 #Льюис Хэмилтон #Никита Мазепин

Ферстаппен – победитель Гран-при США. Мазепин занял 17-е место

вчера, 23:40

В США завершился гонка Формулы 1 в Остине. Топ-3 по его итогам:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес»).

3. Серхио Перес («Ред Булл»).

Еще факты вокруг гонки:

  • Никита Мазепин занял последнее место – 17-е.
  • Эстебан Окон, Пьер Гасли и Фернандо Алонсо сошли с гонки.
  • Партнер Хэмилтона по «Мерседесу» пришел лишь шестым.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол
Еще по теме
Возможно, в этом году в Формуле 1 будет новый чемпион. И поддержка у этого парня – огонь: когда он побеждает, все в оранжевом 🧡
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Макс Ферстаппен
#Формула 1
#Льюис Хэмилтон
#Никита Мазепин