Никита Мазепин
Хаас
Мазепин сдал положительный тест на коронавирус и не выступит на Гран-при Абу-Даби
3 часа назад
Гонщик «Хаас» Никита Мазепин завершил сезон. По регламенту Формулы 1, команда не выставит другого гонщика ему на замену. Мазепин прокомментировал ситуацию:
«Сожалею, что у меня положительный тест на ковид. Чувствую себя прекрасно, но сегодня не смогу участвовать. Желаю всем моим коллегам-гонщикам фантастического завершения сезона и выражаю всем благодарность и любовь за поддержку».
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