Никита Мазепин
Хаас
Поделиться:
Комментарии:
0
#Никита Мазепин #Хаас

Мазепин сдал положительный тест на коронавирус и не выступит на Гран-при Абу-Даби

3 часа назад

Гонщик «Хаас» Никита Мазепин завершил сезон. По регламенту Формулы 1, команда не выставит другого гонщика ему на замену. Мазепин прокомментировал ситуацию: 

«Сожалею, что у меня положительный тест на ковид. Чувствую себя прекрасно, но сегодня не смогу участвовать. Желаю всем моим коллегам-гонщикам фантастического завершения сезона и выражаю всем благодарность и любовь за поддержку».

  • Гран-при Абу-Даби пройдет 12 декабря. Это последняя гонка сезона, после которой определится чемпион.
  • В сентябре Мазепин продлил контракт с «Хаас» и выступит в следующем сезоне.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Официальный сайт «Хаас»
Еще по теме
Новый русский гонщик Формулы 1: гонял в шлеме с кристаллами Сваровски, устраивал аварию в Сочи, его командой владел отец
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Никита Мазепин
#Хаас