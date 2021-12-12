Мазепин сдал положительный тест на коронавирус и не выступит на Гран-при Абу-Даби

Гонщик «Хаас» Никита Мазепин завершил сезон. По регламенту Формулы 1, команда не выставит другого гонщика ему на замену. Мазепин прокомментировал ситуацию:

«Сожалею, что у меня положительный тест на ковид. Чувствую себя прекрасно, но сегодня не смогу участвовать. Желаю всем моим коллегам-гонщикам фантастического завершения сезона и выражаю всем благодарность и любовь за поддержку».