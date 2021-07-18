Мазепин останется в «Хаас» на следующий сезон. Он еще не набирал очки в Формуле 1

Никита Мазепин проводит первый сезон в Формуле 1. Руководитель «Хаас» Гюнтер Штайнер подтвердил, что с ним подписан новый контракт.

Компания «Уралкалий» с 2021 года спонсирует команду «Хаас». Ей владеет отец Никиты Мазепина.

Мазепин выступает в «Хаас» вместе с Миком Шумахером. Его новый контракт еще не урегулирован, но переговоры ведутся.

Мазепин и Шумахер не набирали очков в Формуле 1.