Никита Мазепин
Мазепин останется в «Хаас» на следующий сезон. Он еще не набирал очки в Формуле 1
10 минут назад
Никита Мазепин проводит первый сезон в Формуле 1. Руководитель «Хаас» Гюнтер Штайнер подтвердил, что с ним подписан новый контракт.
Компания «Уралкалий» с 2021 года спонсирует команду «Хаас». Ей владеет отец Никиты Мазепина.
Мазепин выступает в «Хаас» вместе с Миком Шумахером. Его новый контракт еще не урегулирован, но переговоры ведутся.
Мазепин и Шумахер не набирали очков в Формуле 1.
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