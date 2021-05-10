Никита Мазепин
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#Никита Мазепин

Мазепин объяснил преклонение колена перед гонкой «Формулы-1» жестом уважения к ветеранам ВОВ

2 часа назад

Никита Мазепин встал на колено перед Гран-при Испании. Это произошло во время акции против расизма, но, по словам самого Мазепина, было жестом уважения к ветеранам Великой Отечественной войны.

  • Перед стартом гонки пилоты выстроились по периметру полотна с лозунгами в поддержку равенства, инклюзивности и разнообразия.
  • Мазепин был в числе тех, кто преклонил колено (на фото справа вверху).

Его поступок неоднозначно восприняли русскоязычные фанаты «Формулы-1». Участие россиян в акциях в поддержку Black Lives Matter регулярно вызывает резонанс. Одной из последних обсуждавшихся ситуаций было преклонение колена футбольным арбитром Кириллом Левниковым перед игрой – в России его поступок раскритиковали.

Мазепин после гонки выпустил пост, где объяснил решение: 

Несмотря на это объяснение, пользователи соцсетей по-прежнему неоднозначно относятся к поступку Мазепина. Часть из них указала, что пилоты выстроились на акции против расизма. Поэтому преклонение колена в знак уважения ветеранов ВОВ выглядит неуместным.

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