Мазепин объяснил преклонение колена перед гонкой «Формулы-1» жестом уважения к ветеранам ВОВ

Никита Мазепин встал на колено перед Гран-при Испании. Это произошло во время акции против расизма, но, по словам самого Мазепина, было жестом уважения к ветеранам Великой Отечественной войны.

Перед стартом гонки пилоты выстроились по периметру полотна с лозунгами в поддержку равенства, инклюзивности и разнообразия.

Мазепин был в числе тех, кто преклонил колено (на фото справа вверху).