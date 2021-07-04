Макс Ферстаппен
Никита Мазепин
Ферстаппен выиграл Гран-при Австрии. Мазепин занял 19 место
04 июля, 17:59
Макс Ферстаппен – победитель Гран-при Австрии. Это была девятая гонка в сезоне Формулы 1. В тройку вошли Вальтери Боттас и Ландо Норрис.
Льюис Хэмилтон занял четвертое место. Он отстал от третьего места на 6 секунд, от победителя – на 26.
Гонщик из России Никита Мазепин уступил лидеру два круга. Он остался 19-м. Ниже только сошедший Эстебан Окон из команды «Альпин».
Для Ферстаппена этот подиум стал 50-м в карьере. Так выглядит топ-10 на Гран-при Австрии:
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