Макс Ферстаппен
Никита Мазепин
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#Макс Ферстаппен #Никита Мазепин

Ферстаппен выиграл Гран-при Австрии. Мазепин занял 19 место

04 июля, 17:59

Макс Ферстаппен – победитель Гран-при Австрии. Это была девятая гонка в сезоне Формулы 1. В тройку вошли Вальтери Боттас и Ландо Норрис.

Льюис Хэмилтон занял четвертое место. Он отстал от третьего места на 6 секунд, от победителя – на 26.

Гонщик из России Никита Мазепин уступил лидеру два круга. Он остался 19-м. Ниже только сошедший Эстебан Окон из команды «Альпин».

Для Ферстаппена этот подиум стал 50-м в карьере. Так выглядит топ-10 на Гран-при Австрии:

Источник:
твиттер Формулы 1
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