Пилот «Хаас» Роман Грожан врезался в заграждение на скорости 221 км/ч

Вчера мы писали об аварии Романа Гражана из «Хаас». На третьем повороте трассы в Бахрейне Грожан наткнулся на колесо Даниила Квята, после чего влетел в заграждение. Болид развалился на две части, он взорвался и загорелся.

Сам Грожан не особо пострадал – он отделался ожогами.

Болид пилота Формулы 1 взорвался после аварии с Квятом. Все в огне

Сейчас Autosport пишет, что авария произошла на скорости 221 км/ч. Перегрузка составила 53G.