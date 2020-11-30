Роман Грожан
автогонки
Хаас
Пилот «Хаас» Роман Грожан врезался в заграждение на скорости 221 км/ч
9 минут назад
Вчера мы писали об аварии Романа Гражана из «Хаас». На третьем повороте трассы в Бахрейне Грожан наткнулся на колесо Даниила Квята, после чего влетел в заграждение. Болид развалился на две части, он взорвался и загорелся.
Сам Грожан не особо пострадал – он отделался ожогами.
Болид пилота Формулы 1 взорвался после аварии с Квятом. Все в огне
Сейчас Autosport пишет, что авария произошла на скорости 221 км/ч. Перегрузка составила 53G.
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