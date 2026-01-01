Хаас

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Формула 1
Мазепин занял последнее место в сезоне Формулы 1. У него ноль очков и два вылета из-за аварий
#Никита Мазепин
Формула 1
Мазепин сдал положительный тест на коронавирус и не выступит на Гран-при Абу-Даби
#Никита Мазепин
Формула 1
Определились составы команд Формулы 1 на сезон. Гуаньюй станет первым китайским пилотом в истории турнира
#Чжоу Гуаньюй
Формула 1
Мазепин и Шумахер продлили контракты с «Хаас» на 2022 год
#Формула 1
Формула 1
WADА проверяет использование цветов флага России на болиде «Хаас»
#Формула 1
Автогонки
Официальное заявление «Хаас»: Мазепин заявлен на сезон-2021 Формулы 1
#Никита Мазепин
Формула 1
Сын Михаэля Шумахера подписал контракт с «Хаас» из Формулы 1
#Мик Шумахер
Формула 1
Мазепин подписал контракт с «Хаасом»
#Никита Мазепин
Формула 1
Пилот «Хаас» Роман Грожан врезался в заграждение на скорости 221 км/ч
#Роман Грожан