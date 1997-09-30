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Макс Ферстаппен
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Макс Ферстаппен
Дата рождения
30 сентября 1997 г.
Инфо
Пилот команды «Ред Булл Рейсинг» «Формулы-1»
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