Макс Ферстаппен

Дата рождения
30 сентября 1997 г.
Инфо
Пилот команды «Ред Булл Рейсинг» «Формулы-1»
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Формула 1
Пилоты Формулы 1 признали Ферстаппена лучшим гонщиком сезона. Он обошел Хэмилтона и Норриса в голосовании
#Макс Ферстаппен
Формула 1
Руководители команд Формулы 1 признали Ферстаппена лучшим пилотом года. Он обошел в голосовании Хэмилтона
#Макс Ферстаппен
Формула 1
«Мерседес» отозвал аппеляцию на результаты последней в сезоне гонки Формулы 1
#Мерседес
MMA
Ферстаппен – чемпион Формулы 1 в 2021 году. Он впервые в карьере занял первое место
#Формула 1
Формула 1
Ферстаппен – победитель Гран-при Абу-Даби. Это его десятая победа в сезоне
#Формула 1
Формула 1
Ферстаппен выиграл девять гонок за сезон, Хэмилтон – восемь. При равенстве очков Ферстаппен станет чемпионом
#Формула 1
Формула 1
В прошлом году Гран-при Абу-Даби выиграл Ферстаппен, но Хэмилтон побеждал на нем пять раз. У «Мерседеса» была серия из шести побед
#Формула 1
Формула 1
Ферстаппен выиграл квалификацию к Гран-при Абу Даби. Хэмилтон занял второе место
#Макс Ферстаппен
Автогонки
Формула 1: прогноз на Гран-при Абу-Даби, 12 декабря 2021 года
#Формула 1
Автогонки
Формула 1: во сколько начало Гран-при Абу-Даби, 12 декабря 2021 года
#Формула 1
Автогонки
Формула 1: где смотреть Гран-при Абу-Даби, 12 декабря 2021 года. Во сколько прямая трансляция
#Формула 1
Формула 1
Формула 1: во сколько начало квалификации на Гран-при Абу-Даби, 11 декабря 2021 года
#Формула 1
Формула 1
Формула 1: где смотреть квалификацию на Гран-при Абу-Даби, 11 декабря 2021 года. Во сколько прямая трансляция
#Формула 1
Формула 1
Хэмилтон выиграл Гран-при Саудовской Аравии. До завершения сезона остается одна гонка 🏎️
#Льюис Хэмилтон
Автогонки
Хэмилтон – победитель Гран-при Катара. Алонсо впервые с 2014 года добрался до подиума
#Формула 1
Формула 1
Хэмилтон начнет спринт на Гран-при Сан-Паулу с последнего места. Его результат в квалификации аннулирован
#Льюис Хэмилтон
Автогонки
Макс Ферстаппен победил на Гран-при Мексики. Хэмилтон – второй
#Макс Ферстаппен
Автогонки
Ферстаппен – победитель Гран-при США. Мазепин занял 17-е место
#Макс Ферстаппен
Автогонки
Ферстаппен – победитель Гран-при Голландии
#Макс Ферстаппен
Формула 1
Гонка Формулы 1 продлилась три круга из-за дождя. Ферстаппен объявлен победителем
#Формула 1
Формула 1
Хэмилтон – победитель Гран-при Великобритании. После столкновения с ним вылетел Ферстаппен
#Формула 1
Формула 1
Ферстаппен выиграл первую в истории Формулы 1 спринт-квалификацию на Гран-при Великобритании
#Формула 1
Формула 1
Ферстаппен выиграл Гран-при Австрии. Мазепин занял 19 место
#Макс Ферстаппен
Формула 1
Ферстаппен – победитель Гран-при Штирии
#Макс Ферстаппен
Автогонки
Ферстаппен – победитель Гран-при Монако
#Макс Ферстаппен
Автогонки
Макс Ферстаппен – победитель Гран-при Эмилии-Романьи
#Макс Ферстаппен
Формула 1
«Ред Булл» объявил о переходе Серхио Переса
#Серхио Перес
Формула 1
Хэмилтон выиграл Гран-при Айфеля и повторил рекорд Шумахера по победам в Формуле 1
#Формула 1
Футбол
Боттас выиграл сочинский Гран-при. Квят забрался в очковую зону
#Формула 1
Формула 1
Ферстаппен выиграл Гран-при 70-летия Формулы 1
#Формула 1
Формула 1
Ферстаппен занял второе место в гонке Формулы 1, хотя разбил болид перед стартом
#Макс Ферстаппен