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«Мерседес» отозвал аппеляцию на результаты последней в сезоне гонки Формулы 1
5 часов назад
Результаты Гран-при Абу-Даби гарантированно не пересмотрят – «Мерседес» отказался от протеста и поддержал создание специальной комиссии Международной федерации автоспорта (FIA).
Команда объяснила, что подала протест из-за эпизода с выездом машины безопасности. Он повлиял на результаты Гран-при, которое в итоге выиграл Макс Ферстаппен из «Ред Булла».
«Мерседес» написал, что ведет «конструктивный диалог» с FIA. Команда поддержала создание комиссии для анализа произошедшего в Абу-Даби и «повышения надежности» правил. Оспаривать результаты она не собирается.
Гран-при Абу-Даби прошло 12 декабря. Это была последняя и главная гонка сезона. В ней решалось, кто возьмет титул – Макс Ферстаппен («Ред Булл») или Льюис Хэмилтон («Мерседес»).
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