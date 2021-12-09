Формула 1
Льюис Хэмилтон
Макс Ферстаппен
Формула 1: где смотреть квалификацию на Гран-при Абу-Даби, 11 декабря 2021 года. Во сколько прямая трансляция
2 часа назад
До завершения сезона Формулы 1 остается одна гонка. Квалификация на Гран-при Абу-Даби пройдет 11 декабря. Время начала – 16:00 по Москве. 12 декабря состоится гонка.
Телеканал «Матч Арена» покажет квалификацию в прямом эфире. На «Матч ТВ» трансляция пройдет в повторе. Канал покажет ее 12 декабря в 02:30 по московскому времени.
Перед решающим Гран-при Макс Ферстаппен («Ред Булл») и Льюис Хэмилтон («Мерседес») имеют одинаковое количество очков – по 369,5. Если все так и останется, чемпионом станет Ферстаппен.
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