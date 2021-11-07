Макс Ферстаппен
Формула 1
Льюис Хэмилтон
Макс Ферстаппен победил на Гран-при Мексики. Хэмилтон – второй
07 ноября, 23:45
В Мехико 7 ноября состоялась 18-я по счета гонка в сезоне Формулы 1. Топ-3:
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес»).
3. Серхио Перес («Ред Булл»).
Еще факты:
- Никита Мазепин завершил гонку на последнем месте – он 18-й.
- Для Ферстаппена это девятая победа в сезоне.
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