Макс Ферстаппен
Формула 1
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#Макс Ферстаппен #Льюис Хэмилтон #Формула 1

Макс Ферстаппен победил на Гран-при Мексики. Хэмилтон – второй

07 ноября, 23:45

В Мехико 7 ноября состоялась 18-я по счета гонка в сезоне Формулы 1. Топ-3:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес»).

3. Серхио Перес («Ред Булл»).

Еще факты:

  • Никита Мазепин завершил гонку на последнем месте – он 18-й.
  • Для Ферстаппена это девятая победа в сезоне.
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Источник:
Гол
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Возможно, в этом году в Формуле 1 будет новый чемпион. И поддержка у этого парня – огонь: когда он побеждает, все в оранжевом 🧡
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