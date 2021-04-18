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Льюис Хэмилтон
Макс Ферстаппен – победитель Гран-при Эмилии-Романьи
3 часа назад
Вторая гонка в сезоне Формуле 1 состоялась 18 апреля – серия приехала в Эмилию-Романью. Изначально в этой гонке Макс Ферстаппен забрал первую строчку – он в итоге спокойно доехал до финиша и стал победителем.
Другие итоги:
- Льюис Хэмилтон занял второе место. Ландо Норрис – третий.
- Хэмилтон влетел в заграждение, сломал переднее крыло, но остался в гонке. Вернулся седьмым и добрался до подиума.
- Никита Мазепин занял последнюю строчку. Он отстал от Ферстаппена на два круга.
- В гонке произошло жесткое столкновение Валттери Боттаса с Джорджем Расселлом. Оба вылетели.
- Еще один вылетевший – Николас Латифи. Он столкнулся с Мазепиным и разбил болид.
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