Макс Ферстаппен – победитель Гран-при Эмилии-Романьи

Вторая гонка в сезоне Формуле 1 состоялась 18 апреля – серия приехала в Эмилию-Романью. Изначально в этой гонке Макс Ферстаппен забрал первую строчку – он в итоге спокойно доехал до финиша и стал победителем.

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