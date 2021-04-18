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#Макс Ферстаппен #Формула 1 #Льюис Хэмилтон #автогонки

Макс Ферстаппен – победитель Гран-при Эмилии-Романьи

3 часа назад

Вторая гонка в сезоне Формуле 1 состоялась 18 апреля – серия приехала в Эмилию-Романью. Изначально в этой гонке Макс Ферстаппен забрал первую строчку – он в итоге спокойно доехал до финиша и стал победителем.

Другие итоги:

  • Льюис Хэмилтон занял второе место. Ландо Норрис – третий.
  • Хэмилтон влетел в заграждение, сломал переднее крыло, но остался в гонке. Вернулся седьмым и добрался до подиума.
  • Никита Мазепин занял последнюю строчку. Он отстал от Ферстаппена на два круга.
  • В гонке произошло жесткое столкновение Валттери Боттаса с Джорджем Расселлом. Оба вылетели.
  • Еще один вылетевший – Николас Латифи. Он столкнулся с Мазепиным и разбил болид.
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