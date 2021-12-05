Льюис Хэмилтон
Макс Ферстаппен
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#Льюис Хэмилтон #Макс Ферстаппен

Хэмилтон выиграл Гран-при Саудовской Аравии. До завершения сезона остается одна гонка 🏎️

24 минуты назад

Льюис Хэмилтон – победитель Гран-при Саудовской Аравии в Формуле 1. Он обогнал Макса Ферстаппена, который борется с ним за чемпионский титул.

В конце гонки Ферстаппен получил пятисекундный штраф за момент, когда он срезал поворот. Даже так Ферастаппен сохранил за собой второе место. Во время гонки у них с Хэмилтоном было столкновение.

Теперь Ферстаппен и Хэмилтон имеют одинаковое количество очков (по 369,5). При сходе обоих пилотов на Гран-при Абу-Даби чемпионом станет Ферстаппен. Он опережает соперника по дополнительным показателям.

  • Хэмилтон был чемпионом Формулы 1 в шести из последних семи сезонов.
  • Никита Мазепин не закончил гонку на Гран-при Саудовской Аравии. Он попал в аварию.
  • Сезон Формулы 1 завершится 12 декабря.
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Источник:
Гол
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