Хэмилтон выиграл Гран-при Саудовской Аравии. До завершения сезона остается одна гонка 🏎️

Льюис Хэмилтон – победитель Гран-при Саудовской Аравии в Формуле 1. Он обогнал Макса Ферстаппена, который борется с ним за чемпионский титул.

В конце гонки Ферстаппен получил пятисекундный штраф за момент, когда он срезал поворот. Даже так Ферастаппен сохранил за собой второе место. Во время гонки у них с Хэмилтоном было столкновение.

Теперь Ферстаппен и Хэмилтон имеют одинаковое количество очков (по 369,5). При сходе обоих пилотов на Гран-при Абу-Даби чемпионом станет Ферстаппен. Он опережает соперника по дополнительным показателям.