Макс Ферстаппен
Формула 1
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#Макс Ферстаппен #Формула 1

Ферстаппен – победитель Гран-при Монако

2 часа назад

23 мая состоялась очередная гонка сезона Формулы 1 – она проходила в Монако. Топ-3 по ее итогам:

1. Макс Ферстаппен.

2. Карлос Сайнс.

3. Ландо Норрис.

Факты по гонке:

  • В этом Гран-при сошли Валттери Боттас и Шарль Леклер. Первый – из-за ошибки механиков во время пит-стопа.
  • Льюис Хэмилтон занял лишь седьмую строчку.
  • Никита Мазепин – 17-й.
  • Гонщик дня – Себастьян Феттель. Он приехал пятым.
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Источник:
Гол
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