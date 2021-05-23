Макс Ферстаппен
Формула 1
Ферстаппен – победитель Гран-при Монако
2 часа назад
23 мая состоялась очередная гонка сезона Формулы 1 – она проходила в Монако. Топ-3 по ее итогам:
1. Макс Ферстаппен.
2. Карлос Сайнс.
3. Ландо Норрис.
Факты по гонке:
- В этом Гран-при сошли Валттери Боттас и Шарль Леклер. Первый – из-за ошибки механиков во время пит-стопа.
- Льюис Хэмилтон занял лишь седьмую строчку.
- Никита Мазепин – 17-й.
- Гонщик дня – Себастьян Феттель. Он приехал пятым.
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