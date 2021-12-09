Формула 1: во сколько начало квалификации на Гран-при Абу-Даби, 11 декабря 2021 года

Квалификационный заезд на Гран-при Абу-Даби состоится 11 декабря. Время старта – 16:00 по московскому времени. По итогам квалификации будут распределены места на стартовой решетке в гонке.

Гран-при Абу-Даби – заключительный этап сезона Формулы 1. Впервые с 1974 года итог сезона определится между двумя гонщиками, которые имеют равное количество очков перед последней гонкой. Макс Ферстаппен и Льюис Хэмилтон набрали по 369,5.

Пилоты «Мерседеса» выигрывают сезон в Формуле 1 с 2014 года. Хэмилтон побеждал шесть раз, Нико Росберг – в 2016-м. Макс Ферстаппен выступает за «Ред Булл». Ему 24 года.

Где смотреть квалификацию на Гран-при Абу-Даби