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Формула 1: во сколько начало квалификации на Гран-при Абу-Даби, 11 декабря 2021 года
2 часа назад
Квалификационный заезд на Гран-при Абу-Даби состоится 11 декабря. Время старта – 16:00 по московскому времени. По итогам квалификации будут распределены места на стартовой решетке в гонке.
Гран-при Абу-Даби – заключительный этап сезона Формулы 1. Впервые с 1974 года итог сезона определится между двумя гонщиками, которые имеют равное количество очков перед последней гонкой. Макс Ферстаппен и Льюис Хэмилтон набрали по 369,5.
Пилоты «Мерседеса» выигрывают сезон в Формуле 1 с 2014 года. Хэмилтон побеждал шесть раз, Нико Росберг – в 2016-м. Макс Ферстаппен выступает за «Ред Булл». Ему 24 года.
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