Макс Ферстаппен

Дата рождения
30 сентября 1997 г.
Инфо
Пилот команды «Ред Булл Рейсинг» «Формулы-1»
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«Победа Ферстаппена сделает Формулу 1 злее». Обсуждаем гоночный сезон с Алексеем Поповым
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#Формула 1
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Детали скандала в финальной гонке Формулы 1 – правила изменились на ходу или все нормально? «Мерседес» дважды подал протест
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#Формула 1
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Главные эмоции после победы Ферстаппена в Формуле 1: слезы, протесты, море шампанского. Его поздравил даже Хэмилтон (пожал руку и обнял)
#Макс Ферстаппен
Хронология финала сезона Формулы 1: Хэмилтон лидировал всю гонку, но упустил чемпионство из-за странного изменения правил
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#Формула 1
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Ферстаппен забрал у Квята место в «Ред Булле», а теперь встречается с его бывшей девушкой и воспитывает его дочь
#Макс Ферстаппен
Характер Ферстаппена – 🌪️: орал на партнеров, толкал отца, чуть не подрался с соперником, а «Ред Булл» даже запретил ему материться
#Макс Ферстаппен
Важнейшая гонка Формулы 1 за полвека – почему вы должны за ней следить, даже если ничего не понимаете. Здесь мы все объясним
#Формула 1
Канадец Стролл впервые в карьере выиграл поул в Формуле 1. Но чуть не потерял победу из-за расследования
#Лэнс Стролл
Почему Ферстаппен станет чемпионом Формулы 1, если у них с Хэмилтоном останутся одинаковые очки
#Макс Ферстаппен
Два болида Формулы 1 врезались друг в друга: колесо прошло рядом с головой Хэмилтона
#Формула 1
Возможно, в этом году в Формуле 1 будет новый чемпион. И поддержка у этого парня – огонь: когда он побеждает, все в оранжевом 🧡
#Макс Ферстаппен
Шесть гонщиков Формулы 1 не встали на одно колено во время акции против расизма. Квят в их числе
#Формула 1
Драма сезона Формулы 1. Лидер столкнулся с Хэмилтоном и улетел в барьер, гонка остановилась на полчаса
#Формула 1
Теперь трофеи в Формуле 1 вручает управляемая тумба
#Формула 1
Гонщик Формулы 1 пьет шампанское из ботинка, когда попадает на подиум. Угощает партнеров, соперников и зрителей
#Даниэль Риккардо
Влияние коронавируса на Формулу 1: перенос технического регламента, огромные убытки серии и разговоры о банкротстве команд
#Формула 1